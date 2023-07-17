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    Режим ЧС объявят в трех округах Щербактинского района Павлодарской области

    17 Июля 2023, 19:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области режим ЧС объявят в трёх округах Щербактинского района, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщил аким Щербактинского района Азилхан Абеуов, чрезвычайное положение объявят в Александровском, Галкинском и Шалдайском сельских округах. Населённых пунктов на этой территории нет.

    «Основанием послужили площадь объятой пожаром территории, затраты на горючее и большие объёмы подвоза воды. Точное количество погибших животных и сгоревших деревьев будет известно только после полного тушения пожара, пока визуально ни одно животное на горящей территории не заметили», – уточнил аким района.

    Пожар локализовали на 850 гектарах. Бригады огнеборцов работают круглосуточно.

    Режим ЧС продлится до полной ликвидации пожара. По прогнозам руководства района и департамента ЧС, потушить огонь удастся через неделю.

    Как сообщалось ранее, в минувшие выходные в лесничествах Щербактинского района начался лесной пожар, охвативший 850 га.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Происшествия Пожар
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