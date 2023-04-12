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    Режим ЧС объявили в Италии из-за наплыва мигрантов

    12 Апреля 2023, 02:42

    РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ - Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов и затруднениями, которые испытывают южные регионы при их приеме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    По предложению министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи решение, предполагающее выделение на 6 месяцев €5 млн, было принято на заседании Совмина.

    Это продиктовано необходимостью принятия срочных мер в связи с увеличением миграционных потоков по средиземноморскому маршруту. По официальным данным МВД, с начала года по морю прибыли свыше 30 тысяч мигрантов, это число более чем в 4 раза превышает показатель за первые месяцы 2022 года. Только в период с 7 по 10 апреля около 3 тысяч человек были спасены в ходе операций в Средиземном море у берегов Калабрии и Сицилии. Большая часть мигрантов из африканских стран прибывают из Туниса, откуда из-за политической и экономической нестабильности увеличились отбытия к южным берегам Италии, расположенным в нескольких десятках милей.

    Правительство Италии ставит своей задачей борьбу с незаконной миграцией, главным образом путем пресечения незаконных перевозок. Рим планирует также работать со странами отплытия мигрантов и ожидает конкретных ответов от Евросоюза. Италия с ноября 2022 года добивается разрешения миграционного кризиса на общеевропейском уровне. Вопрос о единой линии миграционной политики был отложен, и как ожидается, будет обсуждаться только на июньском саммите.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Италия Мировые новости мигранты
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