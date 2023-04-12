Режим ЧС объявили в Италии из-за наплыва мигрантов

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ - Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов и затруднениями, которые испытывают южные регионы при их приеме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.