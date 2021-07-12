Режим ЧС могут объявить из-за сильной жары в районах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за отсутствия дождей акмолинские аграрии бьют тревогу: будущий урожай и кормовая база для скота находится под угрозой. Что делать в сложившейся ситуации, обсудили члены общественного совета по развитию аграрного сектора при акмолинском областном филиале партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно данным филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области, за май-июнь среднемесячное количество выпавших осадков по районам составило – 13,1 и 19,1 мм, что ниже нормы в два раза (норма 33-35 мм), и это повлияло на текущее состояние посевов зерновых и зернобобовых культур. В некоторых районах осадков практически не было.

И. о. руководителя управления сельского хозяйства Акмолинской области Еркеш Аленов отметил, что на 8 июля 2021 года в хорошем состоянии находятся 1,8 млн га или 40%, в удовлетворительном – 2,5 млн га или 55%, в плохом – 228,1 тыс га или 5%. Тревожная ситуация наблюдается в Ерейментауском, Коргалжынском, Атбасарском, Жаксынском и Есильском районах.

«Конечно, урожайность сейчас уже будет меньше, это однозначно. Для поголовья всех видов животных грубых кормов уже недостаточно. Но мы будем выходить из положения. Солому, которая будет оставаться на полях, будем прессовать и обеспечивать населения. Речи об измельчении соломы не должно быть. Все об этом уже оповещены», - отметил Е. Аленов.

Какие меры принимаются на местах, рассказал заместитель акима Акмолинской области по вопросам сельского хозяйства Галымжан Абдыкаликов.

«Всего потребность в сене в Акмолинской области - 1 млн 181 тысяча тонн. Сегодня около 35-40% сена от этого объема у нас заготовлено, но сейчас заготовку кормов в основном ведут большие хозяйства, АО, ТОО, а частный сектор обычно выходит на заготовку в конце июля - сентября. Были даны поручения акимам районов о том, чтобы они выехали по сельским округам и провели разъяснительную работу. Надо сейчас выходить на сенокос и заниматься заготовкой. По всем низинам, околкам, даже камыш косить. Сложившаяся сложная обстановка связана с сильной жарой, длительным отсутствием осадков, засухой и создает угрозу заготовки достаточных запасов кормов. Необеспечение полной потребности в кормах может привести к резкому сбросу поголовья сельхозживотных и даже к падежу скота. Для оперативного решения вопроса, обеспечения кормами необходимо принять всевозможные меры, в том числе объявление режима ЧС местного масштаба природного характера, связанного с сильной жарой и последующей бескормицей. Что это даст? Объявление ЧС дает возможность безвозмездного перераспределения пригодных к сенокошению естественных сенокосов и пастбищ, независимо от формы собственности, между сельхозтоваропроизводителями, имеющими поголовья сельхозживотных, определить сенокосы личным подсобным хозяйствам путем временного перераспределения от хозяйств, имеющих пастбища, но не имеющих скота. Это одна из крайних мер, на которую мы идем для того, чтобы не покупать, а дать возможность людям заготовить сено», - отметил спикер.

По поручению акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева в каждом районе создан оперативный штаб во главе с акимом района, который мониторит положение дел по кормозаготовке.

Ситуацию на селе усугубляет и уничтожающая посевы сайга.

«Такая ситуация у нас из года в год. Она идет из Атбасарского района. Если в прошлом году насчитывалось около 10 тысяч сайги, то теперь уже 20 тысяч. Сайга дошла даже до Нур-Султана через Астраханку. Но она еще и краснокнижное животное. В течение двух лет ведем переговоры, чтобы произвести промышленный отстрел сайги. Уже есть решение, что он будет производиться с 1 января 2023 года. Пока же каждый защищает свою территорию сам, выставляя охрану, но убивать сайгу нельзя», - добавил Г. Абдыкаликов.

Был озвучен еще ряд проблем, стоящих перед аграриями: субсидирование, снабжение дизтопливом, обеспечение техникой.

Итог заседания подвел первый заместитель председателя акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов, рекомендовавший выработанные рекомендации для координации работы и принятия превентивных мер, исключающих тяжелые последствия погодных условий, довести до акима Акмолинской области.

Между тем, по долгосрочным прогнозам Казгидромета, в июле – августе в регионе ожидается среднемноголетнее выпадение осадков, что, возможно, позволит улучшить состояние посевов и приведет к подгонному травостою. Но пока это всего лишь прогнозы.

Напомним, по озвученному ранее прогнозу Казгидромета, к сильно засушливым в Акмолинской области отнесены Есиль, Жаксы, Атбасар, к умеренно засушливым – Балкашино.



