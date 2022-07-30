Режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян объявили в Нью-Йорке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате по причине вспышки оспы обезьян, об этом пишет RT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

«После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке», — говорится в заявлении губернатора.

По словам Хокул, в Соединенных Штатах каждый четвертый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в штате Нью-Йорк.

«Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки (заболевания. — RT)», — подчеркнула Хокул.

Ранее газета The Washington Post информировала, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения в стране режима ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.



Тем временем, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что почти 800 тыс. доз вакцины против оспы обезьян скоро будут доступны для распространения в стране.

В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала провести целевую вакцинацию тех, кто контактировал с человеком, инфицированным оспой обезьян, а также людей, подверженных высокому риску заражения: медицинских работников, сотрудников медлабораторий и тех, кто имеет нескольких половых партнеров.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra

