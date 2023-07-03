Режим ЧС из-за сайгаков просят объявить в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Режим ЧС предлагают объявить в южных районах Западно-Казахстанской области. Причина – массовое нашествие сайгаков. Фермеры в отчаянии. По их словам, дикие животные вытаптывают сенокосы, а после их нашествия на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Под угрозой заготовка кормов на зиму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Житель Бокейординского района Мырзабай Боранбаев в этом году засеял кормовыми культурами 140 гектаров земли. Огородил поле электроизгородью. Как оказалось, ток сайгаков не пугает. Они уже уничтожили большую часть урожая. Чтобы защитить оставшиеся посевы, фермер круглосуточно дежурит на своей территории, отгоняя диких животных, но всё тщетно.

«Нормальный урожай хотели снять. Уже вот-вот урожай ожидали где-то 15 центнеров, рассчитывали. Но зашли сайгаки. После если 5 центнеров с гектара получим и то хорошо. Это проблема номер один. Мы даже не знаем, как с этим бороться. Это системно надо. Государству нужно регулировать численность популяции», - сказал руководитель крестьянского хозяйства Мырзабай Боранбаев.

Заготовка кормов в регионе сейчас в самом разгаре. В этом году были хорошие дожди. Травы было достаточно, но она только сайге. Косить почти нечего, говорит механизатор Жасулан Шакиров. За день удается собрать всего 15 рулонов.

Страдают от нашествия сайги животноводы Казталовского и Жанибекского районов. Специальная комиссия уже объезжает села, взвешивает скошенную траву и подсчитывает потери.

«В 3-4 сёлах нет травы. В связи с этим мы хотим обратиться к Правительству с просьбой о помощи. В частности, в возмещении расходов за транспортировку сена из других районов», - сказал член Жанибекской районной комиссии Бауыржан Сабанов.

Однако механизмы возмещения ущерба от степной антилопы не прописаны в законе. При этом убытки тянут на сотни миллионов тенге.

«Нам надо в этом году хотя бы зиму пережить и приготовить корма, в районе 10 миллиардов тенге нужно. В нашей области таких денег нет. Поэтому, чтобы эти деньги выделялись с республиканского бюджета. И ответ Карашукеева говорит, что надо объявить ЧС, вот эти 5-6 районов, которые пострадали именно от сайгаков. В этом районе нужно объявить ЧС. По линии ЧС эти деньги в кратчайший срок можно запросить», - отметил Нуртай Жумашев, депутат областного маслихата.

Однако это не решит проблему. Животноводы региона не скрывают, этим летом косить будет нечего, пастбища и луга вытоптаны. Если проблема не решится, то сельчанам придется отказаться от традиционных пастбищных угодий. Неиспользуемые земли будут возвращены государству.

«Мы писали, запрос отправляли депутатский и везде указано, что там 2,5 миллиона поголовья приплод этого года. На следующий год он 3,5-4 миллиона будет. Тогда нам как быть? Министру экологии этот вопрос задавали. Конкретного ответа нет. По слухам говорят возможно 10% в этом году будут на сокращение количества, но это ничем нас не спасет», - сказал Нуртай Жумашев.

Тем временем, местные власти обещают решить проблему и помочь пострадавшим от набегов сайги крестьянам.