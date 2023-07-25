Режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли ввели в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агенство «Кабар».

В целях принятия экстренных мер по выводу Кыргызской Республики из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления, в соответствии со статьей 5 Закона КР «О Гражданской защите», Законом КР «О возобновляемых источниках энергии», руководствуясь статьями 66, 71 Конституции КР, постановляется:

1. Объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли КР со сроком действия до 31 декабря 2026 года.

2. Кабинету Министров в недельный срок:

1) в установленном порядке предоставить Министерству энергетики КР право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей Фонду зеленой энергетики при кабинете министров КР в соответствии с Указом президента КР «О вопросах передачи земель, предназначенных для использования возобновляемых источников энергии» от 23 марта 2023 года № 62;

2) предоставить исключительное право министру энергетики КР на период действия режима чрезвычайной ситуации в оперативном порядке: – осуществлять общую координацию деятельности заместителей министров сельского хозяйства КР, природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, курирующих вопросы земельного и водного фонда, недропользования, директоров Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук КР, государственного учреждения «Кадастр», государственного предприятия «Кыргызгеология», глав местных государственных администраций в части реализации проектов в сфере энергетики на территории КР; – вносить предложения об освобождении от занимаемой должности должностных лиц, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 2 настоящего Указа, в случае ненадлежащего исполнения мер, связанных с реализацией настоящего Указа;

3) провести инвентаризацию земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, и с 1 сентября 2023 года в установленном порядке инициировать прекращение прав пользования земельными участками, предназначенных под строительство объектов в сфере энергетики, которые используются не по целевому назначению или по которым не начаты работы по разработке технико-экономического обоснования, проектированию и строительству энергетических объектов;

4) государственным предприятиям, акционерным обществам с государственной долей участия и их дочерним обществам в энергетической отрасли разрешить закупать товары, работы и услуги методом из одного источника в рамках реализации мероприятий, связанных с введением указанного режима чрезвычайной ситуации;

5) установить персональную ответственность министра энергетики КР за надлежащее исполнение настоящего Указа.