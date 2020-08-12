Режим чрезвычайного положения продлен в Армении еще на месяц

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС – КАЗИНФОРМ - Чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года, продлено до 11 сентября. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства, передает МИА «Казинформ».

Чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года, которое продлевалось несколько раз, продлено еще на один месяц - до 17:00 часов 11 сентября

«Мы должны снова продлить чрезвычайное положение, надеемся, что в последний раз», - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что на этот раз чрезвычайное положение будет более мягким.

Никол Пашинян также добавил, что в силу этого решения сегодня, 12 августа, в Национальном Собрании будет созвано внеочередное заседание.

Напомним, режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции был объявлен в Армении 16 марта сроком на месяц. 13 апреля этого года правительство Армении продлило действие режима ЧП до 14 мая, а затем снова на месяц – до 13 июня. В третий раз режим ЧП в Армении был продлен до 13 июля. Однако 13 июля состоялось внеочередное заседание Правительства Армении, в ходе которого было принято решение о продлении режима ЧП еще на месяц - до 17:00 часов 12 августа.