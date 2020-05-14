Режим ЧП в Армении продлен до 13 июня

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Режим чрезвычайного положения в Армении продлен еще на месяц. Соответствующее решение принято на заседании правительства Армении в четверг. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По решению правительства, в Армении еще на месяц – до 13 июня - продлен режим чрезвычайного положения. Согласно решению, чрезвычайная ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, продолжает угрожать жизни и здоровью населения, а приведшие к объявлению режима ЧП обстоятельства еще не устранены.

В ходе обсуждения вопроса продления режима ЧП премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что правительство с продлением режима не будет возобновлять снятые ранее ограничительные меры. Стратегией правительства, по его словам, будет убеждение, а в отдельных случаях принуждение населения к соблюдению правил безопасности. При этом глава кабмина уточнил, при каких обстоятельствах правительство все-таки будет вынуждено вернуться к ограничениям.

«Насколько бы наша стратегия не состояла в том, чтобы не возвращаться к ограничениям. Тем не менее, мы, возможно, будем вынуждены пойти на это. Это произойдет тогда, когда наши возможности по части оказания медицинской помощи больным с симптомами будут исчерпаны. Мы будем вынуждены вернуться к режиму ограничений, если выяснится, что в Армении есть 1500 пациентов с симптомами. На сегодняшний день у нас 600 пациентов нуждаются в какой-либо медицинской помощи», - отметил Никол Пашинян.

Напомним, режим ЧП в Армении был введен 16 марта по 14 апреля. C 24 марта по 12 апреля в Армении были введены ограничения на свободное передвижение граждан и некоторые виды экономической деятельности. 13 апреля решением правительства РА режим ЧП был продлен еще на месяц – до 14 мая. При этом с 4 мая были сняты ограничения на передвижения граждан, а также практически на все виды экономической деятельности.

Вместе с тем, по данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 14 мая в Армении зарегистрировано 3 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 1 572 пациента вылечились, 2 218 пациентов проходят лечение, 49 скончались.