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    Режим ЧП в Армении продлен до 13 июля

    12 Июня 2020, 14:19

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОМ – В Армении в третий раз продлен введенный в марте этого года из-за коронавирусной инфекции режим ЧП. Соответствующее решение принято на заседании Правительства в пятницу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Правительство Армении на внеочередном заседании в пятницу приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в третий раз – до 13 июля 2020 года. В качестве обоснования необходимости продления режима ЧП в решении Правительства говорится о том, что рост числа случаев заражения и дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в стране продолжают угрожать жизни и здоровью людей.

    «Обстоятельства, послужившие основанием для объявления чрезвычайного положения 16 марта 2020 года, не устранены, о чем свидетельствуют данные о подтвержденных на 12 июня случаях заражения коронавирусной инфекцией. Рост числа случаев заражения и дальнейшее распространение инфекции продолжают угрожать жизни и здоровью людей», - говорится в решении Правительства Армении.

    Вместе с тем, по данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 12 июня в Армении зарегистрировано 15 281 случай заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 5 639 пациентов, 9 298 пациентов получают лечение, 258 скончались.

    Режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции был объявлен в Армении 16 марта сроком на месяц. 13 апреля этого года правительство Армении продлило действие режима ЧП до 14 мая, а затем снова на месяц – до 13 июня.

    27 мая 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении сложилась довольно тяжелая ситуация, и речь идет о второй волне распространения коронавируса.

    Фото: АРМЕНПРЕСС

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Здравоохранение Армения Общество
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