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    Режим ЧП смягчили в Каракалпакстане

    13 Июля 2022, 21:18

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С учетом стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан сокращается время действия комендантского часа, введенного в рамках действующего режима ЧП. Соответствующее решение принял Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы республики.

    «Принимая во внимание стабилизацию ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращение жизни жителей региона в привычное русло Президентом Республики Узбекистан принято решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно установлении нового времени действия комендантского часа с 23 часов до 5 часов вместо с 21 часа до 7 часов», - сообщает пресс-служба Главы Узбекистана.

    В ведомстве добавили, что данный указ о введении на месяц чрезвычайного положения в Каракалпакстане от 2 июля 2022 года подписан и направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса.

    Ранее сообщалось, что в целях обеспечения безопасности граждан, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа введено чрезвычайное положение.


    Фото: pbs.twimg.com

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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