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    Режим ЧП отменили в Актюбинской области

    15 Января 2022, 17:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отмене чрезвычайного положения в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Отменить с 07 часов 00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 738 «О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области».

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 15 января 2022 года

    № 776

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Актюбинская область Акорда Регионы ЧП-2022
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