Режим ЧП отменили в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отмене чрезвычайного положения в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 07 часов 00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 738 «О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 15 января 2022 года

№ 776



