Резервуары для сбора дождевой воды предлагают построить Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации поручения Президента Республики Казахстан по эффективному использованию водных ресурсов Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства провел переговоры с представителями американских и израильских компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ходе встречи представители Atrafin Bank (США), World Vision Solutions и Greenlight Business Ventures (Израиль) презентовали проект строительства резервуаров для сбора дождевой, талой и очищенных сточных вод объемом до 5 млн кубометров.

Председатель правления АО «КазЦентр ЖКХ» Адилхан Омирбаев в ходе переговоров подчеркнул актуальность и важность для республики решений по эффективному и рациональному использованию воды.

По мнению специалистов, сбор и хранение дождевой и талой вод помогут снизить потребность в водоснабжении городских населенных пунктов, а сбор, очистка, хранение и повторное использование сточных вод будут способствовать уменьшению количества загрязняющих веществ в окружающей среде. Кроме того, вода из резервуаров может быть использована для орошения полей и объектов озеленения в населенных панктах.

По итогам встречи стороны выразили намерение развивать двустороннее сотрудничество в вопросах оптимизации использования водных ресурсов и реализации пилотного проекта в Казахстане.

Как сообщалось ранее, из-за сильных ливней происходят подтопления улиц, дворовых территорий и дорог по всей республике. Талые воды также представляют большие риски для населенных пунктов страны.