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    Резервуары для сбора дождевой воды предлагают построить Казахстану

    31 Августа 2023, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации поручения Президента Республики Казахстан по эффективному использованию водных ресурсов Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства провел переговоры с представителями американских и израильских компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В ходе встречи представители Atrafin Bank (США), World Vision Solutions и Greenlight Business Ventures (Израиль) презентовали проект строительства резервуаров для сбора дождевой, талой и очищенных сточных вод объемом до 5 млн кубометров.

    Председатель правления АО «КазЦентр ЖКХ» Адилхан Омирбаев в ходе переговоров подчеркнул актуальность и важность для республики решений по эффективному и рациональному использованию воды.

    По мнению специалистов, сбор и хранение дождевой и талой вод помогут снизить потребность в водоснабжении городских населенных пунктов, а сбор, очистка, хранение и повторное использование сточных вод будут способствовать уменьшению количества загрязняющих веществ в окружающей среде. Кроме того, вода из резервуаров может быть использована для орошения полей и объектов озеленения в населенных панктах.

    По итогам встречи стороны выразили намерение развивать двустороннее сотрудничество в вопросах оптимизации использования водных ресурсов и реализации пилотного проекта в Казахстане.

    Как сообщалось ранее, из-за сильных ливней происходят подтопления улиц, дворовых территорий и дорог по всей республике. Талые воды также представляют большие риски для населенных пунктов страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЖКХ МИИР РК Вода
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