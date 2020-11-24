Резервный запас зерна будут формировать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнительный запас зерна на случай ЧП начнут формировать в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил депутат Мажилиса Сергей Звольский, проект Закона «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О зерне» разработан депутатами Парламента в целях гарантированного формирования резервного запаса зерна и обеспечения продовольственной безопасности страны.

«На сегодняшний день сохранность минимального неснижаемого запаса отечественного продовольственного зерна осуществляет АО «НК «Продкорпорация» за счет средств, находящихся в ее распоряжении и, по сути, находится вне правового поля. В период обострения новых рисков (в виде пандемии) вопрос продовольственной безопасности стал еще более актуальным даже для стран, полностью обеспечивающих свои потребности в зерне. При этом наиболее эффективными в такой ситуации являются не рыночные механизмы, а ответственные действия государства по обеспечению населения продовольственной продукцией и стабилизации цен на нее. Исходя из изложенного, законопроектом предлагаются нормы, дополняющие глоссарий Закона «О зерне» новыми понятиями - «резервный запас зерна», «оператор по зерновому рынку» и «управление резервным запасом зерна», - сказал депутат Сергей Звольский в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Одновременно с этим предлагается дополнить государственное управление зернового рынка возмещением расходов по хранению резервного запаса зерна и соответствующей компетенцией уполномоченного органа. Кроме того, в целях определения правового статуса и полномочий оператора по зерновому рынку предлагается дополнительная статья.

«Хотелось бы отметить, что помимо всего сказанного нормы законопроекта обладают мультипликативным эффектом по стабилизации внутреннего зернового рынка, формированию фуражного и семенного фондов. Принятие законопроекта потребует ежегодного финансирования из республиканского бюджета сумм на хранение резервного запаса зерна в размере 2,4 млрд тенге», - отметил депутат.

Ранее сообщалось, что сегодня депутаты Мажилиса одобрили проект Закона «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О зерне».

Законопроект разработан депутатами Парламента в целях гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения, а также законодательного определения статуса и роли акционерного общества «Национальная компания «Продкорпорация».

Предлагаемые законопроектом новшества также направлены на развитие кормовой базы для животноводческой и птицеводческой отраслей, увеличение объема производства высококачественных семян путем формирования семенного и фуражного фондов.