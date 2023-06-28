Резервному центру космической связи Казахстана «Коктерек» исполнилось 10 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из уникальных объектов, призванных обеспечить надежную и бесперебойную работу космической системы связи и вещания «Kazsat» - это резервный наземный комплекс управления (РНКУ) спутниками, расположенный в Илийском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр космической связи «Коктерек», получивший имя по месту локации, был введен в эксплуатацию ровно 10 лет назад, 28 июня 2013 года, как аналог основного, действующего центра космической связи «Акколь», который к тому времени уже успешно функционировал 8 лет.

Основная функция «Коктерека» - это резервирование управления, контроля, поддержания технических и баллистических характеристик космических аппаратов серии «KazSat», мониторинг полезной нагрузки казахстанских спутников связи. На базе резервного наземного комплекса управления космическими аппаратами был создан первый казахстанский Телепорт, обеспечивающий взаимодействие между спутниковыми и наземными сетями связи.

«Наличие собственного резервного комплекса управления позволяет нашему предприятию – Республиканскому центру космической связи не только экономить большие суммы за счет резервирования работы спутников, но и развивать дополнительные технические возможности предоставления услуг потребителям. Реализованный потенциал резервного Центра позволяет эксплуатировать его не только по целевому назначению, но и предложить его инфраструктуру компаниям спутниковой связи, заинтересованным в бесперебойной и эффективной работе своих спутниковых сетей» - рассказал директор ЦКС «Коктерек» Роман Ермашов.

Казахстан является одной из немногих стран мира, обладающих собственной спутниковой системой связи (КСС) и вещания «Kazsat». В ее составе два геостационарных спутника связи – «Kazsat-2», «Kazsat-3», которые имеют свой орбитально-частотный ресурс. Управление спутниками ведется с основного наземного комплекса управления «Акколь» в Акмолинской области и резервного «Коктерек» в Алматинской области.

АО «Республиканский центр космической связи», являясь национальным оператором связи и вещания РК, на 100% обеспечивает потребности страны в услугах телевещания, связи, широкополосного доступа к сети интернет.

А надежность и беспрерывность космической связи Казахстана безоговорочно поддерживает резервный наземный комплекс «Коктерек» - ее вторая космическая гавань.