Резервисты и болашаковцы будут в приоритете при выборе директора образовательных учреждений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При выборе директора организаций образования приоритет теперь будет отдаваться участникам Президентского кадрового резерва и обладателям международной стипендии «Болашак». Об этом заявила начальник управления по педагогическим кадрам и мониторингу оказания государственных услуг Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Айман Дуйсембаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Закона «О статусе педагога» мы принимаем ряд нормативно-правовых документов, одним из которых является правило о назначении руководителей организаций образования. Разрабатываются правила о том, как необходимо назначать руководителей, начиная от дошкольных до организаций технического и профессионального образования. На сегодня данные правила согласовываются с государственными и местными исполнительными органами», - сказала Айман Дуйсембаева на аппаратном совещании ведомства.

По ее словам, согласно новым правилам, для каждой организации – дошкольной, среднего образования и профессионально-технического будут внедрены отдельные требования.

«Но для каждой организации будет единое требование – это прохождение 72-часового курса по менеджменту. Также будет обязательным наличие таких категорий, как эксперт, исследователь и категория мастера. Данный процесс проводится в четыре этапа. Мы рассматриваем, чтобы обладатели стипендии «Болашак» и Президентского кадрового резерва сразу вышли на четвертый этап», - проинформировала она.

Айман Дуйсембаева назвала четыре этапа прохождения для получения должности директора образовательного учреждения.

«Первый этап – рассмотрение документов, второй этап – отправка к попечительскому совету, третий – согласование с областным департаментом образования и четвертый – посещение конкурсной комиссии. Тест по педагогике и психологии состоит из 120 вопросов. По каждому направлению нужно получить 50% баллов. Только тогда кандидат допускается на конкурс», - отметила А. Дуйсембаева.

Как ранее сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, очередной Национальный квалификационный тест для казахстанских педагогов начнется в апреле.