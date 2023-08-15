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    Резервист Нурбол Жанабеков возглавил департамент господдержки и защиты предпринимательства МНЭ

    15 Августа 2023, 00:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель Президентского молодежного кадрового резерва назначен на должность директора департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

    Жанабеков Нурбол Мейрамович родился в 1987 году.

    Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова - стипендиат программы «Болашак» 2012 года, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова.

    Трудовой путь начал экспертом Управления жилищного строительства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.

    В 2013-2017 г.г. работал главным экспертом, затем руководителем управления в департаменте развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК.

    В 2017-2018 г.г. – главный инспектор Отдела по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента РК, эксперт 1 категории в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

    В 2019-2020 г.г. – руководитель проектных групп ТОО «Центр исследований развития предпринимательства», вице-президент Фронт-офиса АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

    В 2020-2021 г.г. – заместитель директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК.

    В 2021-2022 г.г. – директор департамента тарифов и маркетингового анализа «НАО «ГК «Правительство для граждан».

    С июня 2022 года по настоящее время трудился руководителем Управления предпринимательства и туризма Атырауской области.

    В 2019 году зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Назначения Молодежь Миннацэкономики
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