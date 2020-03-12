Рейтинго-бальную систему планируют ввести в госзакупки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев рассказал о предлагаемом новаторстве в сфере госзакупок – конкурса с использованием рейтингово-бальной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По снижению коррупционных рисков, законопроектом предлагается новый способ закупок – конкурс с использованием рейтингово-бальной системы. Данный способ закупок внедряется в целях полного исключения человеческого участия в процессе госзакупок», - сообщил Руслан Бекетаев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок» в Мажилисе.

По его словам, посредством широкой интеграции электронной системы госзакупок предполагается, что веб-портал будет автоматически присваивать потенциальным поставщикам соответствующий рейтинг.

«Например, за наличие хорошей репутации (опыт работы соответствующему предмету конкурса (школа – школа), высокий показатель финансовой устойчивости, больший срок гарантии, предложенный потенциальным поставщиком и т.д.) будут автоматически присваиваться соответствующие положительные баллы. За наличие плохой репутации (ранее нахождение потенциального поставщика в реестре недобросовестных участников госзакупок, наличие просрочек, неустоек по предыдущим договорам о госзакупках и т.д.) будут присваиваться отрицательные баллы», - объяснил вице-министр.

Таким образом, на основании наибольшего количества баллов, веб-порталом госзакупок автоматически будет определяться победитель конкурса.

«Это позволит перейти на автоматический выбор поставщика с комбинированием ценовых и качественных критериев», - заключил спикер.