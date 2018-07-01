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Рейтинги 33 специальностей сформированы в вузах Казахстана

23 Июля 2018 13:43 242
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Рейтинги 33 специальностей сформированы в вузах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках первого этапа рейтинга образовательных программ в вузах страны сформированы рейтинги 33 специальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Исследование проводилось согласно методике, в которой важнейшими критериями были процент трудоустроенных выпускников и их средняя заработная плата, оценка актуальности программ, а также результаты анкетирования выпускников», -  сказал вице-министр МОН РК Талгат Ешенкулов.

Рейтинги 33 специальностей сформированы в вузах Казахстана 

 По словам вице-министра, проведена оценка и анализ разрывов содержания образовательных программ с привлечением отраслевых экспертов. Выяснилось, что специальность «Строительство» представлена в 35 вузах. Экспертами также было отмечено несоответствие предоставленных программ установленным формам МОН РК.

Таким вузам как Центрально-Азиатский университет, Каспийский общественный университет было рекомендовано уделить больше внимания поиску преподавателей с практическим опытом работы. В числе вузов-лидеров, привлекающих преподавателей с практическим стажем работы - Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова.

Как отметил управляющий директор НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев, выпускники с наибольшими заработными платами зафиксированы в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете по специальности «Нефтегазовое дело» - со средней заработной платой 250 тысяч тенге. Наименьшие показатели отмечены в Южно-Казахстанском государственном университете имени М. Ауэзова по специальности «Биотехнология» со средней заработной платой - около 70 тысяч тенге.

По факту трудоустройства в первый год после выпуска Олжас Ордабаев отметил наилучшие показатели у выпускников, обучавшихся по специальности «Нефтегазовое дело» - 84%, сложнее оказалась ситуация у выпускников по специальности «Биотехнология» - 56%.

Автор: Гульмира Сарбасова

 

 

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Ключевые слова: Образование, Вузы,
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