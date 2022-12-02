Рейтинг самых дорогих городов мира 2022 года возглавил Нью-Йорк, Алматы на 166 месте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аналитический отдел британского журнала Economist обнародовал свой очередной рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни: по итогам 2022 года его возглавили Нью-Йорк и Сингапур. При этом городами, жизнь в которых подорожала больше всего, названы Москва и Санкт-Петербург - они взлетели в рейтинге на несколько десятков позиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Составивший рейтинг Economist Intelligence Unit отмечает что цены в 172 крупных городах мира за последний год взлетели на 8,1 %. Это самая большая цифра за последние 20 лет, в течение которых журнал собирает данные о стоимости жизни в мире.

Причиной такого скачка эксперты считают ситуацию вокруг Украины и России, а также политику «нулевого ковида» в Китае, в рамках которой Пекин постоянно вводит локдауны. Эти факторы «вызвали проблемы с цепочками поставок и вкупе с растущими курсами валют привели к кризису стоимости жизни во всем мире», заявила руководитель исследования Упасана Дутт.

Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира впервые – это произошло из-за высокой инфляции в США и высокого курса доллара. В прошлом году на первом месте был Тель-Авив, а сейчас он занял третью позицию.

Самые дорогие города мира в 2022 году:

1. Нью-Йорк,

2. Сингапур,

3. Тель-Авив,

4. Гонконг,

5. Лос-Анджелес,

6. Цюрих,

7. Женева

8. Сан-Франциско,

9. Париж

10. Сидней,

10. Копенгаген.

Данные доклада Economist Intelligence Unit (подразделение журнала Economist)

Российские мегаполисы Москва и Санкт-Петербург совершили самый резкий скачок вверх из всех рассматривавшихся городов, переместившись сразу на 88 и 70 позиций соответственно (при этом в общем рейтинге 2022 года столица России занимает 37-е место, а Санкт-Петербург – 73-е).

Как отмечают авторы доклада, контроль над движением капитала, ограничение импорта и перевод европейских платежей за газ в рубли помогли укрепить российскую валюту. Тем временем, в самой России цены росли из-за санкций. По данным авторов исследования, инфляция в Москве составляет 17 % по сравнению с предыдущим годом, а в Санкт-Петербурге – 19,4 %.

Самыми дешевыми городами мира остаются ливийский Триполи и столица Сирии Дамаск. В числе этих городов также самый большой город Казахстана Алматы (166) и столица Узбекистана Ташкент (168).

...И самые дешевые:

161. Коломбо

161. Бангалор

161. Алжир

164. Ченнаи

165. Ахмедабад

166. Алматы

167. Карачи

168. Ташкент

169. Тунис

170. Тегеран

171. Триполи

172. Дамаск

Данные доклада Economist Intelligence Unit (подразделение журнала Economist)



