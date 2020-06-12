Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Рейтинг поставщиков по госзакупкам внедрят в Казахстане

    12 Июня 2020, 16:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане внедрят рейтинг поставщиков по госзакупкам. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Автоматизирован весь процесс госзакупок. Объем госзакупок составил более 3,9 трлн тенге. Наибольшая экономия в 361 млрд тенге зафиксирована в 2019 году при общей экономии порядка 1 трлн тенге за последние 3 года», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Министр добавил, что ожидается запуск электронного магазина, который сократит закуп из одного источника и позволит приобретать товары на конкурентной основе за 1 день.

    «Будет создан Электронный депозитарий, который позволит автоматически рассчитывать опыт работы потенциальных поставщиков, исключая человеческий фактор и коррупционные риски. Наряду с этим, планируется внедрить рейтингово-бальную систему в процессе госзакупок, при которой веб-портал будет автоматически присваивать поставщикам соответствующий рейтинг, учитывая ценовые и качественные критерии», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Расходы на возмещение последствий пожара в области Абай еще не подсчитаны - Минфин
    Проект «Комфортные школы» реализуют без намека на соблюдение правил госзакупок - Наталья Годунова
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке