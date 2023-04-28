Рейтинг по обслуживанию туристов составили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алматы, Астана и Шымкент лидируют по количеству обслуженных в местах размещения туристов. В 2022 году общее число туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения в Казахстане, достигло 7,3 млн человек. Более 45% от этого числа пришлось на три мегаполиса. При этом, общее число одних только внутренних туристов составило 8,6 млн человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Так, в Алматы этот показатель достиг 1,8 млн человек (417,4 тысяч — иностранные туристы), в Астане — около 1,2 млн человек (238,5 тысяч иностранцев), а на Шымкент пришлось почти 450 тысяч отдыхающих (36,5 тысяч иностранцев).

Реже остальных туристы, как внутренние, так и въездные, останавливались в Улытауской области — чуть более 25 тысяч человек. Далее следуют Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Услугами мест размещения в обоих этих регионах воспользовались по 100 тысяч человек.

Отметим, что до 2029 года Министерство культуры и спорта намерено довести число внутренних туристов в Казахстане до 11 млн человек, а въездных — до 4 млн человек. Для этого в принятой недавно концепции развития туристской отрасли предусмотрены конкретные меры.



