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    Рейтинг по обслуживанию туристов составили в Казахстане

    28 Апреля 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алматы, Астана и Шымкент лидируют по количеству обслуженных в местах размещения туристов. В 2022 году общее число туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения в Казахстане, достигло 7,3 млн человек. Более 45% от этого числа пришлось на три мегаполиса. При этом, общее число одних только внутренних туристов составило 8,6 млн человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Так, в Алматы этот показатель достиг 1,8 млн человек (417,4 тысяч — иностранные туристы), в Астане — около 1,2 млн человек (238,5 тысяч иностранцев), а на Шымкент пришлось почти 450 тысяч отдыхающих (36,5 тысяч иностранцев).

    Реже остальных туристы, как внутренние, так и въездные, останавливались в Улытауской области — чуть более 25 тысяч человек. Далее следуют Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Услугами мест размещения в обоих этих регионах воспользовались по 100 тысяч человек.

    Отметим, что до 2029 года Министерство культуры и спорта намерено довести число внутренних туристов в Казахстане до 11 млн человек, а въездных — до 4 млн человек. Для этого в принятой недавно концепции развития туристской отрасли предусмотрены конкретные меры.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Минкультуры
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