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    • Рейтинг Джо Байдена поднимет одобренный Сенатом США законопроект

    8 Августа 2022 12:25

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Демократы в Сенате США одобрили в воскресенье законопроект в области климата, здравоохранения и налогов, обеспечив крупную победу президенту Джо Байдену и его программе перед промежуточными выборами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

    Сенат одобрил законопроект о снижении инфляции, который включает рекордные расходы на инициативы в сфере экологически чистой энергии, меры по снижению цен на отпускаемые по рецепту лекарства и пересмотр налогов, чтобы крупные корпорации платили подоходный налог.

    Для решения проблемы изменения климата законопроект предусматривает налоговые льготы в размере 10 млрд долларов на производство электромобилей, солнечных панелей и ветряных турбин; налоговые льготы в размере 7,5 тыс. долларов для потребителей при покупке электромобилей; и 9 млрд долларов на энергоэффективную модернизацию домов для американцев с низким доходом.

    Заложено до 20 млрд долларов на кредиты для поддержки заводов по производству электромобилей, 20 млрд долларов на помощь фермерам в борьбе с изменением климата и 30 млрд долларов для городов и штатов на перевод коммунальных служб на экологически чистое электричество.

    Законопроект позволит национальной программе медицинского страхования в США договариваться о ценах на отпускаемые по рецепту лекарства, против чего давно выступает фармацевтическая промышленность, и продлить субсидии на доступное медицинское обслуживание до 2025 года.

    Чтобы оплатить эти и другие меры, законопроект установит минимальный корпоративный налог в размере 15 процентов.

    Законопроект позволит привлечь около 739 млрд долларов налоговых поступлений, что более чем компенсирует предлагаемые расходы в размере 433 млрд долларов. По данным Бюджетного управления Конгресса, закон позволит сократить дефицит федерального бюджета на 102 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

    Проект закона направлен на голосование в контролируемую демократами Палату представителей, где, скорее всего, будет принят уже в пятницу.


    Фото:the-sun.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #США #Мировые новости
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