Рейтинг акимов будут определять по качеству автодорог в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос качества выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов остается актуальным. С начала текущего года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети и 52% - по местной сети», - сказал Каирбек Ускенбаев.

По данным ведомства, отобрано и испытано 3 299 проб дорожно-строительных материалов (РС – 1 901, МС – 1 398) из которых не соответствуют нормам 503 пробы (РС – 183, МС – 320).

В целом с начала года переустроены работы за счет собственных средств подрядчиков на сумму 51,2 млн тенге (РС – 10,8 млн тенге, МС – 40,4 млн тенге).

Две компании технического надзора оштрафованы по решению территориальных ГАСК на общую сумму 2,1 млн тенге, один аттестат технического надзора приостановлен на шесть месяцев.

В целях повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона «О транспорте» вносятся следующие поправки:

- солидарная ответственность авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период;

- наделение Центра качества полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети;

«Кроме этого, для обеспечения качества дорог ведется переработка более 1 тыс. нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется процедура его согласования и утверждения», - добавил Каирбек Ускенбаев.