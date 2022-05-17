Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Рейтинг акимов будут определять по качеству автодорог в Казахстане

    17 Мая 2022, 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос качества выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов остается актуальным. С начала текущего года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети и 52% - по местной сети», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    По данным ведомства, отобрано и испытано 3 299 проб дорожно-строительных материалов (РС – 1 901, МС – 1 398) из которых не соответствуют нормам 503 пробы (РС – 183, МС – 320).

    В целом с начала года переустроены работы за счет собственных средств подрядчиков на сумму 51,2 млн тенге (РС – 10,8 млн тенге, МС – 40,4 млн тенге).

    Две компании технического надзора оштрафованы по решению территориальных ГАСК на общую сумму 2,1 млн тенге, один аттестат технического надзора приостановлен на шесть месяцев.

    В целях повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона «О транспорте» вносятся следующие поправки:

    - солидарная ответственность авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период;

    - наделение Центра качества полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети;

    «Кроме этого, для обеспечения качества дорог ведется переработка более 1 тыс. нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется процедура его согласования и утверждения», - добавил Каирбек Ускенбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инфраструктурные проекты Акимат Другие государственные органы Дороги МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Эффект «постоянного присутствия на дорогах» внедряют костанайские полицейские
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей