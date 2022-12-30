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    Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы

    30 Декабря 2022, 12:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рейсы задерживаются в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным онлайн-табло аэропорта мегаполиса, задерживаются около 10 рейсов из Алматы в Тараз, Астану, Москву, Атырау, Душанбе, Костанай, Усть-Каменогорск.

    Задержки также зафиксированы на прибытие в Алматы.

    В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

    По данным пресс-службы авиакомпании SCAT, цепные задержки связаны с разными причинами. Это неблагоприятные погодные условия в аэропорту города Тараза (обледенение взлетно-посадочной полосы), сдвиг расписания некоторых рейсов в связи с вчерашними неблагоприятными погодными условиями в аэропорту города Шымкента (туман, видимость менее 100 метров, сохранялась в течение всего дня) и ожидание очереди на облив противообледенительной жидкостью в аэропорту города Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт
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