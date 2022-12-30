Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рейсы задерживаются в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным онлайн-табло аэропорта мегаполиса, задерживаются около 10 рейсов из Алматы в Тараз, Астану, Москву, Атырау, Душанбе, Костанай, Усть-Каменогорск.

Задержки также зафиксированы на прибытие в Алматы.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

По данным пресс-службы авиакомпании SCAT, цепные задержки связаны с разными причинами. Это неблагоприятные погодные условия в аэропорту города Тараза (обледенение взлетно-посадочной полосы), сдвиг расписания некоторых рейсов в связи с вчерашними неблагоприятными погодными условиями в аэропорту города Шымкента (туман, видимость менее 100 метров, сохранялась в течение всего дня) и ожидание очереди на облив противообледенительной жидкостью в аэропорту города Алматы.



