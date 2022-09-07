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    Рейсы между Казахстаном и Катаром будут увеличиваться

    7 Сентября 2022, 12:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации Ластаева Талгата с президентом авиационных властей Катара Мохамедом Фалехом Аль-Хаджри и Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в Республике Казахстан Абдулазизом Султаном Аль-Румейхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области гражданской авиации, в том числе дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между Казахстаном и Катаром, обучение и повышение квалификации авиационных специалистов, привлечение катарских инвестиций в Казахстан.

    Так, на сегодняшний день катарская авиакомпания «Qatar Airways» выполняет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Доха – Алматы с частотой 4 рейса в неделю. По информации катарской стороны авиакомпания «Qatar Airways» планирует с весенне-летней навигации 2023 года начать выполнение полѐтов между городами Нур-Султан и Доха.

    Также стороны обсудили и договорились о прохождении обучения и повышении квалификации представителями отрасли гражданской авиации Республики Казахстан. Вместе с тем, стороны обсудили вопросы предстоящей 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая состоится в период с 27-го сентября по 7-е октября т.г.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Ближний Восток МИИР РК Авиация Катар
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