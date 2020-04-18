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    Рейс с особыми пассажирами и лекарствами прибыл из Индии в Казахстан

    18 Апреля 2020, 23:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По обращению граждан Казахстана, ожидающих операции в Индии, Министерства здравоохранения и иностранных дел РК при содействии посольства Казахстана в Индии организовало специальный чартерный рейс авиакомпании «SCAT» с медиками и необходимым оборудованием на борту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    Несмотря на временное приостановление гражданского авиасообщения между нашими странами в связи с эпидемией COVID-19, казахстанские дипломаты договорились с индийской стороной по вывозу наших граждан из городов Ченнаи и Мумбаи для дальнейшей транспортировки в Казахстан. В Алматы были привезены шесть граждан РК (три пациента и трое сопровождающих).

    По инициативе индийской стороны этим же рейсом в Казахстан было передано 30 тысяч лекарственных средств для борьбы с коронавирусом в качестве гуманитарной помощи.

    «МИД Казахстана выражает благодарность Правительству Индии за дружественный жест и отмечает, что данная инициатива полностью соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами», - отмечается в сообщении министерства в Telegram-канале.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Алматы Индия
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