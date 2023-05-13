Рейс Дубай-Алматы задержан из-за неисправности в самолете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 мая рейс КС898 авиакомпании Air Astana по направлению Дубай-Алматы был задержан по техническим причинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Рейс авиакомпании «Эйр Астана» КС-898 от 12 мая (Тип ВС – «Боинг-767») по маршруту Дубай - Алматы не вылетел по расписанию в 13:55 часов местного времени по техническим причинам. Количество пассажиров – 220 человек. Пассажирам рейса предоставлено питание и размещение в гостинице.

Как уточнили в авиакомпании, рейс задержан из-за неисправности ламп аварийной сигнализации в салоне.

«13 мая 2023 года в 12:48 часов местного времени инженеры авиакомпании прибыли в г. Дубай для устранения технических причин. Вылет рейса запланирован на 21:45 часов местного времени. В случае невозможности вылета в запланированное время, авиакомпанией будет рассмотрена возможность доставки другими рейсами», - говорится в сообщении КГА.

Вместе с тем отмечается, что основным приоритетом в работе Комитета гражданской авиации МИИР РК и авиакомпаний является безопасность полетов. В соответствии с действующим законодательством, авиакомпания в случае обнаружения угроз безопасности, должна принять меры по их устранению, что может привести к задержке или отмене рейсов.

При этом, законодательством предусматриваются услуги, которые должны предоставляться при задержке рейса по вине авиакомпании. В зависимости от длительности задержки, предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно.

В случае ненадлежащего оказания вышеуказанных услуг, авиакомпании привлекаются к административной ответственности в виде штрафа.



