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    Рейды в общественном транспорте начнутся в Атырау

    17 Января 2023, 08:46

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Рейды в общественном транспорте, курсирующим по городским маршрутам, начнутся проводить в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во всех автобусах, курсирующих в Атырау, будут проводиться рейды по выявлению безбилетников. Связано это с тем, что массовыми стали случаи, когда горожане стали использовать проездные карты своих детей, карты людей с ограниченными возможностями. Целью рейдовых мероприятий является соблюдение порядка оплаты проезда в общественном транспорте. В случае уклонения от уплаты за проезд, в соответствии с пунктом вторым статьи 622 Кодекса об административных правонарушениях, будут налагаться штрафы в размере двух месячных расчетных показателей. Каждый пассажир должен иметь при себе смарт-карту», - сообщил директор коммунального государственного учреждения «СмартАтырау» Арслан Аронов.

    Согласно Закону «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», один месячный расчетный показатель (МРП) составляет 3 450 тенге. Соответственно, штраф за безбилетный проезд составит 6 900 тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Общество
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