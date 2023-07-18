Рейды против несанкционированной торговли проводят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жители города Семея часто жалуются на заторы по улице Чехова, а также на то, что продавцы на этой улице устроили стихийную торговлю. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля, а также сотрудники полиции и представители СМИ провели рейд по торговым рядам на улице Чехова.

По информации руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля города Семея департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Айдара Альменова, в стихийных торговых точках нормы чистоты вообще не соблюдаются.

«Все должны понимать, что стихийная торговля представляет большую опасность для населения, так как продукты, имеющиеся в таких точках, продаются без сроков и условий хранения, подтверждающих документов», - отметил Айдар Альменов.

Сотрудники полиции осмотрели обе стороны улицы Чехова и сообщили, что продавцам запрещено вывозить товары на пешеходные дорожки.

«Мы сегодня с торговцами только разъяснительную работу проводили. Как видите, на оптовом рынке население вообще не соблюдает дорожную безопасность. Если продавцы пойдут на очередное нарушение закона, мы примем меры по статье 505 Административного кодекса», - сказал заместитель начальника местной полицейской службы Виталий Каверин.

Отдел предпринимательства города Семей рассматривает возможности предоставления продавцам специальных торговых точек.