Рейды по выявлению нарушений правил благоустройства проводят в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Полицейскими третьего мегаполиса страны ежедневно проводятся рейды по контролю за соблюдением правил благоустройства на территории города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Шымкента.

Так, при очередном обходе административной территории участковый инспектор Абайского РУП выявил факт выгрузки строительного материала вдоль дороги. Житель привлечен к административной ответственности.

В случае выявления таких фактов, в отношении нарушителя применяются меры по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов).

Сотрудники полиции призывают домовладельцев следить за порядком на придомовых территориях



