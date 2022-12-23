Рейды по точкам продаж пиротехники проводят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям в преддверии Нового года проводят рейды по точкам продаж пиротехники. Руководителям развлекательных заведений дают рекомендации на период проведения корпоративов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента Дмитрий Растихин сообщил, что вместе с полицейскими провели более 40 рейдов по местам реализации пиротехнической продукции.

«Петарды и фейерверки стоит приобретать только в специализированных магазинах, имеющих соответствующие лицензии на реализуемую продукцию. Иначе они могут нанести ущерб жизни и здоровью родных и близких. По Казахстану уже произошли четыре пожара из-за использования пиротехнических изделий», - сказал Д. Растихин.

Он добавил, что в новогодние праздники возгорания часто происходят из-за увеличения нагрузки на электрооборудование, неосторожного обращения с огнем при использовании пиротехники, оставления без присмотра детей и топящихся печей.

«При праздновании новогодних мероприятий в местах массового пребывания людей особое внимание необходимо уделять эвакуационным путям и выходам, наличию и исправному состоянию систем пожарной автоматики, противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения. Новогодние елки должны быть на устойчивом основании, ветви располагаться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка», - напомнил Д. Растихин.





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