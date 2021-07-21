Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Рейды по соблюдению ограничений в Курбан айт проходят в Шымкенте

    21 Июля 2021, 18:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента полиции города Шымкента работают в усиленном режиме во время праздника Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    В целях контроля по соблюдению ограничительных мер на территории города стражи порядка проводят профилактические рейды.

    21 июля текущего года участковые инспекторы полиции выявили факт торговли жертвенными животными на территории Абайского района. По факту торговли в неустановленном месте гражданину выписано предупреждение, также проведена разъяснительная беседа.

    Департамент полиции напоминает, что в дни Курбан айта на территории города не допускается организация, проведение убоя скота, продажа скота на автотранспорте и в частных домовладениях. Забой скота и реализация животных организуются только на убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение.

    Автор:

    МВД РК Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Рабочая группа ведет работу по решению вопросов бывших работников «БерАли Мангистау Компани»
    Казахстанские школьники поехали в Крым: в Минпросвещения разъяснили ситуацию
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз