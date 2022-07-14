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    Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы

    14 Июля 2022, 20:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент по экономическим расследованиям по Алматы пресек деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    «Злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. На сегодня в ДЭР находятся дела по 4 заявлениям о рейдерских захватах, совершенных указанной группой лиц в Алматы и Алматинской области.

    Имеется информация о совершении аналогичных преступлений как минимум еще в трех регионах страны. Указанная группа активно занималась теневым бизнесом, доходы от которой легализовывались путем приобретения дорогой недвижимости и машин», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Активные члены группы задержаны. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в силу статьи 201 УПК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Борьба с преступностью Другие государственные органы
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