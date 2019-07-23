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    Рейд по дачам проведен в Нур-Султане

    23 Июля 2019, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 июля в столице, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-преступление», полицейскими проведено локально-рейдовое мероприятие «Саяжай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

    Мероприятиепроводилось на территории района «Байконур» участковые, сотрудники миграционнойи криминальной служб провели проверки на территории дачных обществ «Связист»,«Водолей», «Вишневый Сад» и «Парасат». При провдениипрофилактического мероприятия были задержаны лица, совершившие ранеепреступления на территории столицы.

    Так,полицейскими задержан21-летний А., который в вечернее время суток возле ТД «Тулпар», применивфизическую силу, похитил денежные средства и сотовый телефон, принадлежащий 25-летнему жителю столицы.Ведется досудебное расследование по ст. 191 УК РК.

    Также 28-летнийД., который ранее, находясь в торговом доме, путем свободного доступа тайнопохитил с кассы 50 тысяч тенге. По данному факту проводится досудебноерасследование по статье «кража» УК РК.

    В ходелокально-рейдового мероприятия «Саяжай» сотрудниками полиции составлено 50административных протоколов, в том числе за распитиеалкогольных напитков в общественных местах (ст. 440 КоАП),занарушение правил благоустройства территорий города и населенных пунктов, атакже разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленыхнасаждений города и населенных пунктов (ст.505 КоАП).

    Выявлены более 30 фактов нарушениямиграционного законодательства Республики Казахстан,по которым составлены административные протокола.

    Полицейские столицы продолжаютработу по профиликтике правонарушений и преступлений на окраинах

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Политические реформы
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