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    Ревизию всех поручений Президента проведут в Казахстане

    19 Апреля 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести ревизию всех своих поручений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня реализуется 163 документа системы государственного планирования, каждый из которых содержит в среднем 40 мероприятий. Некоторые из поручений инициировались еще в 2010 году и до сих пор не реализованы. Следует провести ревизию всех поручений на предмет их актуальности. Бумаготворчество нам не нужно», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

    С учетом последних глобальных тенденций Президент поручил обновить Стратегию-2050.

    «Это будет документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты социально-экономического и общественно-политического развития страны. Считаю, что действующий Национальный план развития до 2025 года также исчерпал свои возможности. Поэтому необходимо разработать новый документ, в котором будут расписаны основные цели и задачи на среднесрочный период», - отметил Глава государства.

    «Данный документ должен охватить весь комплекс вопросов государственного развития, в том числе положения моей предвыборной программы. Кроме того, в него следует включить основные элементы предвыборной программы партии «АMANAT», победившей на выборах в Мажилис, а также учесть рациональные предложения программ других партий», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Стратегия «Казахстан-2050» Реформы Токаева Токаев Касым-Жомарт
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