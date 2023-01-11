Ревизию участков недр проводит Минэнерго РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Казахстана продолжает работу по ревизии участков недр, удерживаемых длительное время недропользователями без выполнения взятых контрактных обязательств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нефтегазовой сфере из 27 контрактов, имеющих систематические нарушения, расторгнуто 12 контрактов, по 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,5 млрд тенге, по 4 контрактам направлены судебные иски, по 2 контрактам – работа продолжается в соответствии с законодательством», - сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков во время заседания Правительства.

По его словам, возвращенные государству участки недр в дальнейшем будут выставлены на аукцион для привлечения инвестиций. В 2022 году на аукционе реализовано 49 участков недр на общую сумму подписного бонуса 39 млрд тенге. На сегодня действует 304 контракта на разведку и добычу углеводородов и урана.

Министр добавил, что за 9 месяцев 2022 год сумма инвестиций в недропользование составила 5,9 трлн тенге. Сумма заявленных инвестиций в геологоразведку составила порядка 56 млрд. тенге.



