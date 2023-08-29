Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется провести ревизию средств Фонда социального медицинского страхования. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы работаем вместе с фондом социального медицинского страхования и министерством здравоохранения, а также с министерством социального обеспечения. Оказывается, много случаев приписок. Человека, не получившего лечение, указывают как получившего. В последнее время увеличилось количество консультаций. Ранее объем консультаций не превышал 10 млрд тенге, сейчас он превышает 170 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопрос журналистов после заседания Правительства.

Глава минфина также добавил, что количество получателей социальной помощи растет с каждым годом.

«У нас количество контингента растет из года в год. Сейчас число пенсионеров у нас достигает 2,4 млн человек. Ежегодно прибавляется 80-90 тысяч человек. Также растет число людей, получающих пособия. Сейчас их 1,1 млн человек. Вы правы. Мы сделаем ревизию. Наша главная цель-эффективно использовать каждую монету», - заявил Ерулан Жамаубаев.