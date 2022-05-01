Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Ревизию сельхозземель проведут в Шымкенте

    1 Мая 2022, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте проведут ревизию земель сельскохозяйственного использования. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут приняты меры по проведению местными исполнительными органами ревизии земель сельскохозяйственного использования в городе Шымкенте на предмет как наличия санитарно-защитной зоны, так и неблагоприятного воздействия на население либо окружающую среду», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По итогам ревизии, выработают предложения по внесению изменений в земельное или налоговое законодательство либо изменению границ города в части вывода земель, предоставленных для сельскохозяйственных нужд, за черту города.

    «Относительно вновь создаваемых областей, сообщаю, что будет рассмотрен вопрос по переходному 3-летнему периоду с года присоединения для земель сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, в течение которого данные земельные участки будут облагаться земельным налогом в порядке, предусмотренном статьей 503 Налогового кодекса, а в последующих периодах - по ставкам, установленным статьей 505 Налогового кодекса», - заключил зампремьера.

    Как сообщалось ранее, депутаты Мажилиса просили пересмотреть земельный налог в крестьянских хозяйствах города Шымкента.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сельское хозяйство Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    Урожайность в Казахстане отстает от показателей стран-партнеров по ЕАЭС – сенатор
    Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз