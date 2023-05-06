Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Ревизию парков и общественных пространств проведут в Астане

    6 Мая 2023, 23:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Женис Касымбек заявил о том, что в городе будет проведена ревизия парков и общественных пространств, передает МИА «Казинформ».

    «Проведём ревизию парков и общественных пространств города. Так как где-то имеются факты поломок, высыхания деревьев, не везде в должной мере работает система полива и др. С коллегами обошли ряд парков и общественных пространств, в том числе парк в ЖМ «Коктал», центральный парк, прилегающую территорию музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева. Также обсудили план работ по очистке реки Акбулак. В городе проводим масштабную работу по озеленению, к примеру, также озеленяем прилегающие к достопримечательностям и культурным объектам территории», - написал в Instagram Женис Касымбек.

    Однако, по его словам, не все подрядчики подходят к работе добросовестно.

    «Возле музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева строим общественное пространство, только вот есть нарекания по посадке деревьев - поставил задачу в кратчайшие сроки устранить недочёты. Будем поддерживать состояние не только имеющихся парков и общественных пространств, но и построим новые дворовые и общественные пространства (скверы, бульвары). Так как важно создавать в городе больше мест, где горожане и гости столицы смогут проводить досуг под открытым небом», - заявил аким Астаны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Жетысуской области в дикую природу выпустили 720 особей дрофы-красотки
    Возможную причину смога в столице назвали в ДЧС
    Зеленая зона увеличивается вокруг Туркестана
    18 спортивных детских площадок появятся в Атырау
    Популярное
    1 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    2 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    3 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    4 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    5 С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
    Новости партнеров