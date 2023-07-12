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    Реверсивное и двухполосное движение организовали на проспекте аль-Фараби в Алматы

    12 Июля 2023, 12:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы предоставили новую схему дорожного движения по проспекту аль-Фараби во время проведения ремонтных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности по проспекту аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай с 12 до 13 июля приняты следующие меры:

    - с 06:00 часов 12 июля организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с северной стороны проспекта Аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай;

    - с 06:00 часов до 15:00 часов организовано двухполосное движение в восточном направлении, в западном направлении - однополосное движение.

    - с 15:00 часов до 21:00 часов - двухполосное движение в западном направлении, однополосное - в восточном направлении.

    Во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 21:00 часов движение в восточном направлении будет перекрыто полностью, с организацией отвода транспорта по улице Жарокова в северном направлении.

    «Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены по 25 металлических турникетов (100 м), которые будут разделять транспортные потоки», - сообщили в акимате.

    Выезд с Ремизовки на проспект Аль-Фараби будет организован через южную парковочную зону Esentai Mall. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет выставлен экипаж патрульной полиции.

    Ранее стали известны даты завершения дорожно-ремонтных работ по проспектам Абая и аль-Фараби в Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Дороги
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