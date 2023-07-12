Реверсивное и двухполосное движение организовали на проспекте аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы предоставили новую схему дорожного движения по проспекту аль-Фараби во время проведения ремонтных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности по проспекту аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай с 12 до 13 июля приняты следующие меры:

- с 06:00 часов 12 июля организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с северной стороны проспекта Аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай;

- с 06:00 часов до 15:00 часов организовано двухполосное движение в восточном направлении, в западном направлении - однополосное движение.

- с 15:00 часов до 21:00 часов - двухполосное движение в западном направлении, однополосное - в восточном направлении.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 21:00 часов движение в восточном направлении будет перекрыто полностью, с организацией отвода транспорта по улице Жарокова в северном направлении.

«Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены по 25 металлических турникетов (100 м), которые будут разделять транспортные потоки», - сообщили в акимате.

Выезд с Ремизовки на проспект Аль-Фараби будет организован через южную парковочную зону Esentai Mall. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет выставлен экипаж патрульной полиции.

Ранее стали известны даты завершения дорожно-ремонтных работ по проспектам Абая и аль-Фараби в Алматы.