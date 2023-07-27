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    Реверсивная полоса движения появится на проспекте Райымбека в Алматы

    27 Июля 2023, 21:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с реконструкцией теплосетей с 28 июля по 10 августа будет закрыто движение для автомототранспорта по проспекту Райымбека от Байзакова до Казакова в западном направлении. Для минимизации заторов на этом участке временно будет выделена полоса для реверсивного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что ежедневно с 15:00 до 19:00 на время проведения работ по модернизации теплосетей будут действовать меры дополнительного контроля за дорожным движением. Все работы по восстановлению асфальтного покрытия проспекта строители планируют завершить до начала учебного года.

    Весь процесс реконструкции тепломагистрали подрядная строительная организация будет вести в круглосуточном режиме, без задержек. Сформированные для этого бригады будут трудиться на объекте в несколько смен, максимально обеспечивая качество выполненных работ.

    «Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного дорожного сегмента в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - проинформировали в АлТС.

    Ранее сообщалось, что проспект Райымбека частично перекроют на месяц в Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Дороги
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