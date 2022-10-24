Ревакцинировались против КВИ около 5,6 млн казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 24 октября, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 841 918 человек, вторым компонентом привились 10 602 853 человека. Ревакцинировались 5 598 838 человек.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов.







