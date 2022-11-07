Ревакцинировались против КВИ более 5,6 млн казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 7 ноября , в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 844 174 человека, вторым компонентом привились 10 607 250 человек. Ревакцинировались 5 629 544 человека.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов.



