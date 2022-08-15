Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Ревакцинировались против КВИ 85 % казахстанских полицейских

    15 Августа 2022 12:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня уже 85 % сотрудников органов внутренних дел ревакцинировались препаратом Sinopharm Vero cell. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Волна ревакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 организована Медицинским управлением МВД. На сегодня уже 85 % сотрудников органов внутренних дел ревакцинировались препаратом Sinopharm Vero cell», - сказала Шугыла Турлыбек.

    По ее словам, ревакцинация организована медслужбами с выездом специалистов в подразделения.

    «Важность вакцинации полицейских против COVID-19 в том, что они работают в тесном контакте с населением», -добавила Шугыла Турлыбек.

    Она также сообщила, что в городе Атырау прошли соревнования по рукопашному бою среди сотрудников и военнослужащих правоохранительных органов, силовых и других специальных структур Республики Казахстан.

    В них участвовали сильнейшие спортсмены из МВД, МЧС, Генеральной прокуратуры, Национальной гвардии и Пограничной службы, специализированной службы охраны, а также сборные команды департаментов полиции Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей и на транспорте.

    По итогам определились лучшие бойцы – рукопашники как в индивидуальном, так и в командном зачетах. В ходе упорных поединков среди ведомств первое место заняла команда МВД РК, второй стала команда Службы государственной охраны РК, третьей - команда Национальной гвардии. Среди департаментов полиции победила команда ДП Атырауской области, второе место занял ДП Карагандинской области, на третьем месте - команда ДП Актюбинской области.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Спорт #МВД РК #Коронавирус в РК #Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области
    Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
    Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    Бухгалтера регионального онкодиспансера Алматы осудили за хищение более 53 млн тенге
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров