Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Ревакцинацию против КВИ прошли 47% жителей Костанайской области

    9 Июля 2022, 18:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане в Костанайской области усиливается работа по вакцинации и ревакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Первым компонентом охвачено 360 916 человек (60,6%), вторым компонентом 348 976 человек (58,6%). Продолжается ревакцинация, согласно плану подлежит ревакцинации 330 904 человек, из которых ревакцинировано 159 809 человек, или 47%»,- сообщили в областном акимате.

    На основании постановления главного государственного санитарного врача в области проводится повторная ревакцинация. На сегодняшний день повторную ревакцинацию получили 11436 человек, или 50,1%.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 400 км дорог планируется отремонтировать в Костанайской области
    Эвакуированные из-за возгорания камыша костанайцы вернулись в свои дома
    Смерть 11-классницы в Костанайской области прокомментировали в полиции
    Новые дома культуры и досуга построят в ряде костанайских сел
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации