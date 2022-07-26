Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Ревакцинацию от COVID-19 прошли 100 тыс. человек в Атырауской области

    26 Июля 2022, 14:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ревакцинацию от коронавирусной инфекции в Атырауской области прошли более 100 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 64 человек. В настоящее время 70 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах. 541 человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому. За сутки восемь пациентов вылечились от COVID-19.

    «Первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привито 272 тыс. 834 человека, второй компонент различных вакцин получили 259 тыс. 415 человек. Ревакцинацию прошли 100 тыс. 777 человек. Что касается вакцины Pfizer, то ею всего вакцинировано 18 тыс. 366 человек», - сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области
    Шесть медучреждений сдадут в эксплуатацию в Атырауской области в 2023 году
    Купальный сезон в Атырау перенесли на полмесяца
    В городе Кульсары Атырауской области построят новую школу
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации