Ревакцинацию от COVID-19 прошли 100 тыс. человек в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ревакцинацию от коронавирусной инфекции в Атырауской области прошли более 100 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 64 человек. В настоящее время 70 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах. 541 человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому. За сутки восемь пациентов вылечились от COVID-19.

«Первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привито 272 тыс. 834 человека, второй компонент различных вакцин получили 259 тыс. 415 человек. Ревакцинацию прошли 100 тыс. 777 человек. Что касается вакцины Pfizer, то ею всего вакцинировано 18 тыс. 366 человек», - сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.