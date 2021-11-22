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    Ревакцинация против COVID-19 началась в ЗКО

    22 Ноября 2021, 22:10

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Ревакцинации подлежат люди, которые получили два компонента прививки против коронавирусной инфекции 6-9 месяцев назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    С сегодняшнего дня в Казахстане стартует кампания по ревакцинации населения от коронавируса. Как рассказал заместитель директора городской поликлиники № 1 Руслан Бралов, в здании медучреждения работает прививочный кабинет, где желающие могут получить бустерную дозу вакцины.

    «Если человек во время первой вакцинации получил векторную вакцину («Спутник V» - прим. автора), то через девять месяцев он получает ревакцинацию инактивированной вакциной (CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in, Vero Cell - прим. автора). Есть еще Pfizer, но им мы прививаем только подростков, беременных и женщин в период лактации. У нас есть база, там зарегистрированы люди, которые получали вакцину, мы их обзваниваем и приглашаем на ревакцинацию. Работает прививочный кабинет, порядок вакцинации такой же. Человек получает первый компонент прививки, через 21-28 дней – второй», - рассказал Руслан Бралов.

    По его словам, большинство горожан предпочитают получить вакцину казахстанского производства QazVac либо CoronaVac. Первыми ревакцинацию получают медицинские работники.

    «Первый компонент вакцины «Спутник V» получила в феврале, сейчас для ревакцинации выбрала QazVac. В первом случае перенесла прививку хорошо, никаких побочных эффектов не было. Надеюсь, и во второй раз будет так же. Сама работаю в поликлинике и считаю, что вакцинация – единственный и верный способ победить болезнь», - говорит медицинский работник Гульбану Имангалиева.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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