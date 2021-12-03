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    Ревакцинация продолжается в Туркестанской области

    3 Декабря 2021, 14:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в настоящее время ревакцинировались 894 человека. Отметим, что ревакцинация проводится только в одной дозе. Кроме того, те, кто ранее строил вакцины «HayatVax», «QazVac», «CoronaVac», «Синофарм», могут принимать любые другие виды вакцин через шесть месяцев. А те, кто ранее привил вакцину «Спутник V» через девять месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Всего в Туркестанской области привито 1 030 202 человека. Вторым компонентом вакцинировано 982 666 человек. За предыдущие сутки привиться изъявили желание 958 человек. А за последние сутки в Туркестанской области COVID-19 выявлен у девяти человек. Суточный прирост составляет 0,05%. С начала пандемии в области было отобрано около 1 146 678 тысяч ПЦР – проб. Всего в инфекционной больнице 680 мест. Из них 491 пустуют. С начала пандемии зарегистрировано 15 674 подтвержденных случая заражения. В 7 731 из них заболевание прошло бессимптомно. Сегодня жители области могут принимать вакцины «Спутник-V», «QazVac» и «Sinopharm».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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