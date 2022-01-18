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    Ревакцинация началась в Семее

    18 Января 2022, 22:51

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее началась ревакцинация от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Semeynews.kz.

    На сегодняшний день в поликлинике № 1 города Семея ревакцинировались около 60 % горожан. Об этом сообщили на онлайн-брифинге в РСК.

    «В мире распространяется новый, мутированный штамм коронавируса омикрон. Он отличается от других штаммов тем, что у него маленький инкубационный период и очень высокая заразность. В среднем инкубационный период составляет от одного до трех дней. У других штаммов от семи до четырнадцати дней. Он в семь раз заразнее, чем другие вирусы и распространяется быстрее. Симптомы: кашель, усталость, вялость, заложенность носа, насморк, повышение температуры. Встречается также у молодежи и детей. Потеря вкуса и обоняния встречаются реже. По данным ВОЗ омикрон поражает верхние дыхательные пути и вызывает явления трахеита и бронхита. Поэтому он больше схож с ОРВИ и гриппом», – говорит врач-инфекционист поликлиники № 1 города Семея Гульнар Сахаритова.

    К слову, ревакцинация проводится в один этап. Проводится она по истечению шести месяцев после получения полного курса вакцинации.

    «Ревакцинация проводится в медицинских пунктах. Также работают выездные бригады. Перед ревакцинацией пациента осматриваем визуально, мерим температуру, после чего врач дает допуск на процедуру. Ревакцинируются и беременные, которые ранее получили полный курс вакцинации. Ревакцинация беременных производится вакциной «Pfizer». В целом же ревакцинация производится «QazVac» и «Ver Cell». На сегодняшний день в нашей поликлинике ревакцинировались около 60-70% населения», – добавила врач общей практики поликлиники № 1 города Семея Арайлым Кудайбергенова.

    В завершение брифинга спикеры призвали горожан на ревакцинацию, отметив, что на сегодняшний день это является самым эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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