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    Ревакцинация и коллективный иммунитет: Ералы Тугжанов провел заседание МВК

    13 Октября 2021, 20:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    С докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступил министр здравоохранения Алексей Цой. За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 30%, летальности — на 40%.

    На заседании МВК был принят ряд важных решений: в целях формирования коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, подлежащий вакцинации с 9,9 млн до 11,4 млн человек, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60%;

    ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады ноября т.г. для следующих категории: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений и закрытых учреждений, сотрудников силовых структур);

    лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследования и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ; продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ», «в зеленой зоне» – до 03:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 05:00 часов; «в желтой зоне» – до 01:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» – до 03:00 часов;

    взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, в результате, Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавская Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины);

    в Порядок пересечения Государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК: иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства;

    иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.

    Завершая заседание Межведомственной комиссии, Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений и обозначил перед участниками МВК приоритетные задачи на ближайшее время.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Коронавирус в РК Ералы Тугжанов
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